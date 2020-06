Dette blir tegningskursen i Observe Medical-emisjonen

26. mai foreslo styret i Observe Medical en fullt ut garantert fortrinnsrettsemisjon på 45 millioner kroner. Midlene fra emisjonen skulle bli brukt på generelle selskapsformål med fokus på den kommersielle strategien, opplyste selskapet

Observe Medical ble i november i fjor skilt ut fra Navamedic til et eget selskap og notert på Oslo Axess. Selskapet utvikler medisinske teknologiprodukter som skal komme pasienter og helsepersonell til gode, og dets første produkt er en digital urinmåler.

I en børsmelding mandag kveld skriver selskapet at styret foreslår at tegningskursen blir 11 kroner. Mandag stengte aksjen på 17,75 kroner, noe som betyr at rabatten vil være omtrent 32,6 prosent.

Selskapet vil utstede i overkant av fire millioner nye aksjer, noe som betyr at emisjonen vil være på 45 millioner kroner. For hver aksje, vil aksjonærene ha mulighet til å tegne seg for 0,27 nye aksjer.

Emisjonen må godkjennes på selskapets ekstraordinære generalforsamling 16. juni klokken 14.00