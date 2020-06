Oppgang for de norske aksjene i USA

BØRS: Wall Street-skilt utenfor børsene i New York.

BØRS: Wall Street-skilt utenfor børsene i New York. Foto: NTB Scanpix

Indeksene åpnet i rødt på Wall Street mandag, før de stengte i pluss. Bakgrunnen for helomvendingen var at Federal Reserve vil begynne å kjøpe obligasjoner i individuelle selskaper for å lage en bred og diversifisert portefølje. Flere av de norske aksjene ble med på oppgangen.

Siden flere av de norske aksjene i USA og Canada er relatert til oljeprisen, gjorde de det bedre på Wall Street etter at oljeprisen snudde til pluss utover kvelden.

Frontline steg 1,6 prosent til 8,08 dollar, mens Equinor hadde en oppgang på 1,7 prosent til 15,2 dollar. Golden Ocean Group endte opp 1,1 prosent til 3,85 dollar.

Seadrill endte i pluss på Wall Street etter en oppgang på 1,3 prosent til 0,58 dollar. Til sammenligning falt Seadrill-aksjen 3,9 prosent på Oslo Børs mandag.

Flex LNG falt 2,9 prosent til 4,72 dollar på Wall Street, mot en nedgang på 0,4 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte opp 2,2 prosent til 1,37 dollar, mot en nedgang på 10,2 prosent på Oslo Børs.

I Canada falt Questerre Energy 11,1 prosent til 0,12 canadiske dollar, mot en nedgang på 3,3 prosent på Oslo Børs.