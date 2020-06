NEL hentet 1,3 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon

Like etter stengetider på Oslo Børs sendte NEL ut en børsmelding, der de kunngjorde at de vil hente inntil 1,3 milliarder kroner.

Gjennom en akselerert bokbyggingsprosess ble resultatet at NEL hentet 1,3 milliarder kroner gjennom å utstede omtrent 70,5 millioner ny aksjer til en kurs på 18,45 kroner per aksje.

Tegningskursen utgjør en rabatt på 3,7 prosent mot aksjens sluttkurs mandag på 19,13 kroner.

I tillegg til emisjonen har styret i NEL vedtatt å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 200 millioner kroner, rettet mot selskapets aksjonærer pr. 15. juni som ikke fikk aksjer i den ordinære emisjonen.

Bakgrunnen for emisjonen er ifølge selskapet et ønske om «å ytterligere styrke sin balanse for å sikre kapasitet og fleksibilitet for å forfølge et økt antall muligheter i markedet».

Det siste året har NEL-aksjen hoppet 232,2 prosent, mens den er opp 121,4 prosent hittil i år.