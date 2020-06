Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener det er kraftig oppgang i vente og tror at Oslo Børs åpner opp 3 prosent, eller innenfor intervallet [2,8, 3,1] prosent.

– Frykt for en ny global smittebølge preget verdens børser i går, inkludert de amerikanske. Stemningen snudde for øvrig i løpet av dagen etter at sentralbanken (FED) varslet at de vil utvide sitt tilbakekjøpsprogram til å gjelde enkeltpapirer i obligasjonsmarkedet.



– Råvareprisene, inkludert oljeprisen, har steget kraftig det siste halve døgnet. Med andre ord har mandagens FED beslutning gitt stor effekt i råvaremarkedet også. Dette vil med all sannsynlighet hjelpe Oslo Børs i dag, i alle fall i åpningsminuttene

Olje

Oljeprisen er såvidt ned tirsdag morgen og brent-oljen står nå i 39,68 dollar fatet, en nedgang på 0,35 prosent.

Ved 19-tiden mandag stod brent-oljen i 39,40 dollar fatet.

Oljeprisen var svært volatil mandag og på det laveste lå den på 37,32 dollar fatet, før den tok seg opp igjen utover dagen.

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av frykt for at coronaviruset skal fortsette å spre seg globalt. Ifølge Reuters ble det bekreftet 25.000 nye smittetilfeller i USA på lørdag.

OPEC+-land, som tidligere ikke alltid har overholdt kuttene, vil oppfylle forpliktelsene sine, sa energiministeren i De forente arabiske emirater, ifølge Reuters. I tillegg fortalte ministeren at han ser tegn til at etterspørselen etter olje er på vei oppover.

WTI-oljen er ned 0,25 prosent til 37,70 dollar fatet.

Asia

I Japan stiger Nikkei 4,09 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 3,49 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,87 prosent, mens CSI 300 er opp 0,89 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 2,95 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 4,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 4,16 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 2,52 prosent.

– Stemningen i Asia var upåklagelig i natt, dog dette var mer eller mindre ventet gitt mandagens FED beslutning om å intervenere i obligasjonsmarkedet, sier analytiker Roger Berntsen.

Wall Street

De toneangivende børsene i New York tok en u-sving etter en dårlig start mandag og endte i pluss.

Dow Jones gikk opp 0,62 prosent til 25.763,2 og er med det ned 9,7 prosent i år. S&P 500 endte opp 0,83 prosent til 3.066,6. Det vil si at indeksen har falt 5,1 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,43 prosent til 9.726,0. Indeksen har dermed steget 8,4 prosent siden nyttår.

Snuoperasjonen var i stor grad drevet av at Federal Reserve skrev i en pressemelding at de vil begynne å kjøpe obligasjoner i individuelle selskaper for å lage en bred og diversifisert portefølje.

Likevel er det frykt forbundet med oppblussing av nye coronatilfeller. Nye sykdomstilfeller har blitt registrert i både Texas og North Carolina i tillegg til Beijing i Kina.

– Uttrykket «Don’t fight the FED» kom til anvendelse nok en gang. Den amerikanske sentralbanker, i likhet med de fleste andre sentralbanker rundt om i verden, gjør det de kan for å opprettholde finansiell stabilitet i disse krisetider. En viktig premiss for finansiell stabilitet er at folks investeringer ikke «går i kjelleren» på kort sikt, det være seg aksjer, obligasjoner, fast eiendom osv, sier Roger Berntsen.

Hovedindeksen

Oslo Børs falt markant fra start mandag, men hentet inn rundt halvparten av fallet utover dagen.

Ved stengetid stod hovedindeksen i 802,90 poeng, ned 2,12 prosent, og det ble omsatt aksjer for 5,8 milliarder kroner.

Kongsberg Automotive var dagens store snakkis etter emisjonen som ble godkjent på den ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjen var ved lunsjtider ned 5,5 prosent, men snudde til slutt opp 6,4 prosent. Aksjekursen endte på 0,70 kroner.

Blant annet sikret Fredly og Spetalen en eierandel på rundt 10 prosent hver seg i selskapet.

For sjømat ble det en tung dag etter at det ble funnet coronavirus på et skjærebrett på et marked i Beijing.

Bakkafrost var ett av selskapene som fikk kjenne på det og falt som følge av sjømatnyhetene 3,8 prosent til 591 kroner. Mowi endte ned 5,8 prosent til 176,65 kroner, Grieg Seafood endte ned 5,1 prosent til 95,50 kroner og Lerøy Seafood ble svekket 2,4 prosent til 56,86 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Japan: Rentebeslutning, kl. 05.00

UK: Arbeidsledighet mai, kl. 08.00

Tyskland: KPI mai, kl. 08.00

ØMU: Ledige stillinger 1. kv., kl. 11.00

ØMU: Arbeidskraftskostnader 1. kv., kl. 11.00

Tyskland: ZEW-indeks juni, kl. 11.00

USA: Detaljhandel mai, kl. 14.30

USA: Industriproduksjon mai, kl. 15.15

USA: Lager usolgte varer, kl. 16.00

USA: NAHB boligindeks juni, kl. 16.00

Annet:

Saga Tankers: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 10.00

Observe Medical: Ekstraordinær generalforsamling, Felix Konferansesenter, kl. 14.00

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)