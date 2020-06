Meglerhus oppjusterer Nordic Semiconductor

Kepler Cheuvreux høyner kursmålet på Nordic Semiconductor til 73 kroner pr aksje, fra tidligere 62 kroner. Kjøpsanbefalingen gjentas, ifølge TDN Direkt.

«Vi forventer at selskapet vil oppnå sin inntektsprognose på 75-85 millioner dollar og guider for en årlig vekst på 15 prosent for tredje kvartal 2020. Selv om risiko mot potensiell avkastning er mer balansert på dagens kursnivåer, forventer vi at Nordic Semiconductor vil se solid etterspørsel i utstyr til PC og innen helse i løpet av andre halvår 2020», skriver meglerhuset.

Kepler hever estimatet for justert EBITDA for 2020 med fem prosent for å reflektere høyere vekstforventninger.

Aksjen er i skrivende stund opp 3,1 prosent til 68,45 kroner tidlig i handelen på Oslo Børs tirsdag.