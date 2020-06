Meglerhus ser oppside på 70 prosent i Subsea 7

OPPSIDE: Subsea 7 høster tiltro hos meglerhusene. Her et subseaskip som leies ut til Subsea 7 fra Eidesvik Offshore.

OPPSIDE: Subsea 7 høster tiltro hos meglerhusene. Her et subseaskip som leies ut til Subsea 7 fra Eidesvik Offshore. Foto: Eidesvik Offshore

Danske Bank Markets høyner kursmålet på Subsea 7-aksjen til 115 kroner pr aksje fra tidligere 80 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset oppjusterer ordreinntaksestimater for 2020 med 13 prosent som følge av et sterke tall, og forventer nå at selskapet vil fange utsatte inntekter i 2021.

Selskapet har av andre meglerhus blitt omtalt som «en av de beste offshore-aksjene» og høster kjøpsanbefalinger rund baut.

Subsea 7 har tidligere sikret seg storkontrakt utenfor Skottland , en «betydelig kontrakt» for Vattenfall og gitt kontrakt til Aker Solutions i Mexiogolfen . Til tross for de gode nyhetene har imidlertid selskapet måttet kutte et vesentlig antall stillinger og skip.

Aksjen handles i skrivende stund 5 prosent opp til 68,92 kroner.