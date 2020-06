Corona-forskere: Et stort gjennombrudd

Lave doser av deksametason har vist seg å minske antall dødsfall med rundt en tredel blant pasienter med alvorlige tilfeller av covid-19, skriver Reuters, ifølge TDN Direkt.

Forskere som leder den britiske studien kaller resultatet for «et stort gjennombrudd», og antyder at legemiddelet øyeblikkelig bør bli standardbehandling hos covid-19-pasienter på sykehus.

Forskere ved University of Oxford har gjennomført en randomisert test der medisinen er blitt prøvd på over 2.000 coronapasienter.

Blant pasientene som lå i respirator og fikk deksametason, ble dødeligheten redusert fra 40 til 28 prosent.

– Dette er den eneste medisinen som så langt har vist seg å redusere dødeligheten. Og den reduseres betydelig. Dette er et stort gjennombrudd, sier professor Peter Horby ved University of Oxford, ifølge BBC.

Forskningsresultatene vil bli offisielt publisert i løpet av kort tid. Deksametason er både forholdsvis billig og lett tilgjengelig, og britiske myndigheter vil ta medisinen i bruk umiddelbart.

Helseminister Matt Hancock sier regjeringen begynte å bygge opp et lager av medisinen etter å ha sett de første tegnene som tydet på at den var effektiv for tre måneder siden.

En rekke selskap og organisasjoner jobber på spreng for å få klar medisiner og vaksiner mot coronaviruset. På verdensbasis har over åtte millioner blitt smittet. Rundt 440.000 mennesker har mistet livet, ifølge Worldometers.