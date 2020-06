Rally på New York-børsen

TIRSDAG: Det ligger an til å bli en fin dag for investorene på New York-børsen. Foto: Reuters

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 2,3 prosent og står i 9.952,57 poeng mens Dow Jones står i 26.604,59 poeng etter en oppgang på 3,3 prosent.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA gikk opp 17,7 prosent i mai på månedsbasis. Det var på forhånd ventet en oppgang på 8 prosent, ifølge TDN Direkt. Om vi utelater kjøretøy gikk salget opp med 12,4 prosent, mot ventede 5,5 prosent.

Fed

Mandag kom nyheten om at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) skal begynne å kjøpe selskapsobligasjoner direkte i markedet. Det bidro til å snu aksjemarkedet, slik at alle de tre indeksene på New York-børsen endte i pluss.

«Feds planer om å kjøpe individuelle selskapsobligasjoner har selvfølgelig gitt vann på mølla for aksjeinvestorer, som raskt ser ut til å glemme de økende bekymringene for en annen bølge av Covid-19», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering tirsdag.

DNB Markets mener mandagens markedsutvikling er et av mange eksempler den siste tiden på at sentralbankene og deres støttekjøp trumfer negative nyheter om andre, mer fundamentale forhold.