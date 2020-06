Wall Street og oljeprisen skremmes av Powell og smittemeldinger

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell skal ifølge flere medier sagt til kongressen at dersom aksjemarkedet går videre opp, vil Fed redusere kjøpsprogrammet for selskapets obligasjoner. Men dersom markedet går ned, vil Fed øke kjøpene.

Powell uttrykte at det var en betydelig usikkerhet rundt økonomiens innhenting etter coronakrisen.

Tirsdag ettermiddag opplyses det også kjent at skolene i Beijing stenger som følge at smitten av coronaviruset har blusset opp. Bloomberg skriver at personer som vil forlate Beijing må teste seg for coronaviruset først.

– Den epidemiske situasjonen i hovedstaden er ekstremt alvorlig, advarte talsmann Xu Hejian i Beijing tidligere tirsdag.

I tillegg viser ferske tall at spredningen av coronavirus har økt igjen i Florida og Texas.

Signalene tas dårlig imot av investorer og oljeprisen reagerer ned. Dow Jones åpnet opp 3,3 prosent, men er ved 17.05-tiden opp 1,3 prosent. Nasdaq gikk opp 2,3 prosent i åpningen. Drøy halvannen time senere er Nasdaq kun 1,2 prosent i pluss. Oppturen på S&P 500 ble kuttet fra 2,8 til 0,6 prosent.

Da Oslo Børs stengte kostet et fat brentolje 41,55 dollar pr. fat og var opp 4,39 prosent for dagen. Litt over klokken 17 koster et fant brentolje 40,26 dollar, opp 1,13 prosent for dagen. WTI-oljen falt fra 38,98 til 37,59 dollar pr. fat.

Kina er et svært viktig land for oljebruken, og usikkerheten rundt smittesituasjonen i landet påvirker dermed oljemarkedet raskt.

– Akkurat nå er det flere usikkerhetsmomenter enn jeg noen gang kan huske. Vekten av hvor investorer fokuserer svinger vilt hver dag i frykt for en ny bølge av coronaviruset, bekymring om opptrappende spenning mellom Kina og USA, samt usikkerhet rundt inntjeningen, sier John Porter, investeringssjef i Mellon Investments, ifølge Bloomberg.