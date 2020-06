Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, tror Oslo Børs åpner ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [minus 0,9, minus 0,5] prosent.

– Knallsterke tall for detaljhandelen bidro til fornyet optimisme på Wall Street i går. Mange investorer håper og tror det verste er bak oss hva angår Covid-19 krisen, selv om vi fremdeles er et godt stykke unna å ha nedkjempet viruset.



– S&P 500, verdens viktigste børsindeks, er kun ned 3,3 prosent i 2020. I mars derimot, var samme indeks ned over 30 prosent. Med andre ord har det vært et kontrastfylt år så langt.

Olje

Oljeprisen er ned 1,20 prosent onsdag morgen og brent-oljen står nå i 40,21 dollar fatet.

Ved 19-tiden tirsdag stod brent-oljen i 40,71 dollar fatet.

Gårsdagens høyeste nivå var 41,53 dollar fatet for brent-oljen, mens det laveste nivået var 39,08 dollar fatet.

Rystad Energy mener oljemarkedet nå er relativt stabilt.

«Såfremt et nytt sjokk i enten tilbud eller etterspørsel sparker inn døra, vil enhver daglig endring i prisene sannsynligvis være marginal og et resultat av handelsmønstre», skriver Rystad ifølge TDN Direkt.

– Det internasjonale energibyrået IEA oppjusterte nylig sine 2020 anslag for oljeetterspørsel til 91,7 millioner fat. Oppjustering ga umiddelbare utslag i oljeprisene, sier Roger Berntsen.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,36 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,19 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,10 prosent, og CSI 300 faller tilbake 0,20 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,03 prosent.

I Sør-Korea klatrer derimot Kospi 0,24 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,55 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,11 prosent.

Ferske tall fra Japan viser onsdag morgen at landets eksport i mai falt 28,3 prosent over året, et fall som var større enn ventet.

– IMF varsler nå svakere global vekst enn tidligere antatt. Kommentaren fra IMF var en viktig bidragsyter til børsutviklingen i Asia i natt, sier Roger Berntsen.

Wall Street

Samtlige av de toneangivende indeksene i New York steg i går og utviklingen kom i kjølvannet av nye makrotall og mandagens gladmelding fra Fed.

Dow Jones gikk opp 2,04 prosent til 26.290,0 og er med det ned 7,9 prosent i år. S&P 500 endte opp 1,90 prosent til 3.124,7. Det vil si at indeksen har falt 3,3 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,75 prosent til 9.895,9. Indeksen har dermed steget 10,3 prosent siden nyttår.

En senioranalytiker i Swissquote Bank mener at investorene raskt glemmer bekymringene i markedet.

«Feds planer om å kjøpe individuelle selskapsobligasjoner har selvfølgelig gitt vann på mølla for aksjeinvestorer, som raskt ser ut til å glemme de økende bekymringene for en annen bølge av coronaviruset», skrev senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering tirsdag.

Detaljhandelsomsetningen i USA gikk opp 17,7 prosent i mai på månedsbasis. Det var på forhånd ventet en oppgang på 8 prosent, ifølge TDN Direkt.

Hovedindeksen

Hovedindeksen endte opp 2,68 prosent til 824,45 poeng og det ble omsatt aksjer for 6,7 milliarder kroner.

Veidekke meldte tirsdag at det hadde solgt virksomheten til John Fredriksen og Ivar Tollefsen og aksjen steg 13 prosent til 113 kroner.

Equinor gikk opp 3,92 prosent til 147,20 kroner, mens Aker BP la på seg 6,88 prosent til 184,20 kroner.

For sjømatsektoren fortsatte problemene tirsdag og utbruddet av coronaviruset i Beijing har fått konsekvenser for import av mat, inkludert fersk laks fra Norge. Blant annet gikk Bakkafrost ned 4,31 prosent til 565,50 kroner.

Det har vært en turbulent uke for Kongsberg Automotive og tirsdag raste aksjen 28,57 prosent til 0,50 kroner pr. aksje. Inntil videre noteres selskapet på Merkur Market.