Skal kutte antall ansatte i i Equinor

På et almannamøte tirsdag ettermiddag, som ble gjennomført som et videomøte der ansatte fra hele verden kunne logge seg på, skal konsernsjef Eldar Sætre ifølge DN ha informert om at Equinor vil bli et selskap med færre ansatte.

Lave råvarepriser og pressede marginer skal være årsaken til at Sætre forbereder de ansatte på nedbemanninger.

– Vi hadde et digitalt allmøte der Sæter beskrev situasjonen for selskapet. Det er en krevende tid for selskapet og industrien. Sætre beskrev at dette ville påvirke oss som selskap. Sætre sa at vi over tid ventet at selskapet ville ha færre ansatte. På noen områder vil vi ha flere ansatte, og på andre færre. Dette er ting som vil bli fulgt opp i de enkelte forretningsområder og staber utover høsten, sier pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Equinor til DN.