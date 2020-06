dette vil påvirke oslo børs

Førhandelen hos IG indikerer at det går mot nedgang på Oslo Børs torsdag. En time før åpningstid er OMXS30 ned 0,9 prosent.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår derimot Oslo Børs ned kun 0,2 prosent, eller innenfor intervallet 0 til minus 0,4 prosent. DNB Markets tror børsen vil åpne ned 0,1 prosent.

Også ellers i Europa ser det ut til å bli en negativ dag. DAX i Frankfurt faller 0,80 prosent i førhandelen, mens Paris CAC40 er ned 0,37 prosent.

Asia

I Asia er det stort sett nedgang som følge av frykten for en bølge to av coronaviruset. Smitten har tatt seg opp i Kina de siste dagene, og skoler i Beijing er stengt. Reiser til og fra byen frarådes.

«Børsutviklingen i Asia i torsdag, ble mer eller mindre et speilbilde av den vi så i USA onsdag. Den jevne investor er bekymret for økningen i antall smittetilfeller. Kinesiske myndigheter har også måtte skjerpe tiltakene i enkelte deler av landet den senere tid», skriver Roger Berntsen.

USAs president Donald Trump undertegnet en lov onsdag som kan ilegge sanksjoner mot kinesiske tjenstemenn i forbindelse med Kinas undertrykkelse av muslimsk minoritet, ifølge TDN Direkt. Kinas utenriksdepartement truer med å komme med gjengjeldelser, og uttaler at de mener det er feil av amerikanerne å blande seg inn i Kinas interesser.

Ifølge Reuters har at Kinas øverste diplomat Yang Jiechi og USAs utenriksminister Mike Pompeo hatt en samtale torsdag. Innholdet i samtalen er ikke kjent.

Topix-indeksen i Japan er ned 0,46 prosent, mens Nikkei faller 0,59 prosent. I Kina er Shanghai Composite flatt på 0,03 prosent opp. Hang Seng faller 0,22 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 0,03 prosent. Australia-børsen svekkes med 0,57 prosent. Strait Times i Singapore er ned 0,13 prosent. Malaysia-børsen peker ned med 1,32 prosent.

Olje

Oljeprisene utvikler seg nokså flatt mandag morgen. Et fat brentolje koster ved 7-tiden 40,50 dollar, ned 0,10 prosent. WTI-oljen er ned 0,16 prosent til 37,61 dollar. Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,46 dollar.

Ifølge Lachlan Shaw, råvaresjef i National Australia Bank, påvirkes oljeprisen av usikkerheten rundt smittesituasjonen i Kina. Landet er et av verdens største forbrukere av olje. En rekke fly inn og ut av Beijing har blitt innstilt.

Lagertellingen fra API viste at oljelagrene i USA steg med 1,2 millioner fat, mens det var ventet en nedgang på 0,2 prosent.

Wall Street

Etter en positiv start på dagen, vendte pilene nedover på Wall Street onsdag kveld. Dermed er en tre dagers lang positiv trend brutt.

Teknologitunge Nasdaq ble trukket opp av Microsoft, Netflix og Amazon, og klatret 0,15 prosent til 9.910,53 poeng.

Dow Jones stengte i 26.119,61 poeng, etter et fall på 0,65 prosent. Ved stengetid var den brede S&P 500-indeksen ned 0,36 prosent til 3.113,49 poeng. Av førhandelen torsdag morgen, peker pilene ned med 0,21 til 0,58 prosent for New York-børsen.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,61 prosent før den sluttet på 819,44 poeng prosent. Det ble omsatt aksjer for 5,9 milliarder kroner. Kongsberg Automotive-aksjen var ned nesten 30 prosent, mens Norwegian steg over 6 prosent.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kvartal:

Nortura

Makro:

Norge: Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 2/20, kl. 10.00

Australia: Arbeidsledighet mai, kl. 03.30

UK: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Philadelphia Fed-indeks juni, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Havila Shipping: Ekstraordinær generalforsamling, Havilahuset, kl. 09.00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)