– Det er ingen gode nyheter investorene kan glede seg over

Det er blandet utvikling på Asia-børsene, med et lite overtak av sur stemning torsdag. Wall Street endte også blandet onsdag. Fredag peker førhandelen på europeiske og amerikanske børser nedgang. At smitten av coronaviruset virker å ta seg opp i USA og Kina er dårlig nytt for investorer.

«Det er ingen gode nyheter som investorene kan glede seg over. Igjen er det økte smittetall og faren for at vi er i startfasen av en ny virusbølge som bekymrer mest», skriver Cekov i morgenrapporten torsdag.

Han peker videre på mye uro rundt USA. John Bolton, tidligere sikkerhetsrådgiver for Donald Trump, sin nye bok får mye oppmerksomhet, og det er ventet at den kan påvirke det kommende valget i USA gjennom å sette Trump i dårlig lys. Det hvite hus prøver å få boken stoppet gjennom retten.

Ifølge justisdepartementet inneholder boka hemmeligstemplede opplysninger og har bedt domstolen å stanse publiseringen.

USAs president Donald Trump undertegnet en lov onsdag som kan ilegge sanksjoner mot kinesiske tjenstemenn i forbindelse med Kinas undertrykkelse av muslimsk minoritet. Kinas utenriksdepartement truer med å komme med gjengjeldelser, og uttaler at de mener det er feil av amerikanerne å blande seg inn i Kinas interesser.

«Kina kommer neppe til å la det skli forbi», skriver Dane Cekov.