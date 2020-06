Teleios med smart trekk i Kongsberg Automotive

Teleios Capital har solgt 51.455.965 aksjer i Kongsberg Automotive på Oslo Børs til 0,41 kroner pr aksje, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Selskapet kjøpte imidlertid samme antall aksjer i Kongsberg Automotive på Merkur Market til 0,17 kroner pr aksje.

Aksjene ble solgt for i overkant av 21,3 millioner kroner og kjøpt tilbake på Merkur Market for like over 8,9 millioner kroner. Teleios Capital sitter dermed igjen med en fortjeneste på like under 12,4 millioner kroner.

Etter handlene sitter Teleios på samme antall aksjer som før – rett over 1,72 milliarder – i Kongsberg Automotive, tilsvarende 23,15 prosent av stemmene.