2020 Bulkers -sjefen: Vil heller betale pengene vi tjener til aksjonærene

Capesize-ratene stiger ifølge the Baltic Exchange 32,8 prosent til 25.280 dollar pr. dag torsdag, skriver TDN Direkt.

Til sammenligning er kontant breakven for et capesizeskip på om lag 14.000 dollar pr dag, ifølge Clarksons Platou.

Økende eksportvolum

Capesize-ratene stiger først og fremst på grunn av at eksportvolumene fra Brasil har tatt seg opp, ifølge adm. direktør Magnus Halvorsen i 2020 Bulkers.

Halvorsen sier til nyhetsbyrået at snitteksporten fra Brasil hittil i år har vært på rundt 5,3 millioner tonn i uken, og viser til at den i forrige uke var oppe i 6,5 millioner tonn.

– Basert på Vales produksjonsguiding, som ble gjentatt i går, tror vi at snitteksporten fra Brasil resten av året bør ligge på nesten åtte millioner tonn i uken for at Vale skal nå sine mål, sier han.

Dersom Vales produksjonsmål slår til, vil det ifølge Halvorsen være et behov for om lag 180 ytterligere capesizeskip sysselsatt i Brasil-handelen for resten av året, sammenlignet med hva man har sett tidligere i år, skriver TDN Direkt.

– Dette vil kunne gi en kraftig tilstramming i spotmarkedet da Vale med de lave volumene tidligere i år har dekket mye av fraktbehovet sitt med tonnasje de har tatt inn på lengre kontrakter. Nå må de konkurrere om skip i spotmarkedet, sier han, og peker videre på at etterspørselssiden i Kina også ser fornuftig ut.

– Det er interessant å se at både spotrater og FFA-markedet for andre halvår er høyere i dag enn det vi så for et år siden, og jeg synes dynamikken med lave volumer i første halvår i forkant av en sterk økning i volumer resten av året ligner veldig på det vi så i fjor, sier Halvorsen til TDN Direkt.

Ingen planer om å utvide

2020 Bulkers har en flåte med åtte newcastlemaxskip, der seks er på er time charter-kontrakter til en snittrate på om lag 19.100 dollar pr dag, mens to skip er på indekstilknyttede kontrakter.

Rederiet har ingen planer om å utvide flåten pr. dags dato.

– Vi vil heller fokusere på å betale pengene vi tjener tilbake til aksjonærene, sier han.

2020 Bulkers stiger 3,5 prosent til 59 kroner på Oslo Børs torsdag.