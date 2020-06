Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux: Siste ord er ikke sagt

Scatec Solar er blant aksjene som stiger på Oslo Børs torsdag, med en oppgang på 1,0 prosent til 157,40 kroner. Den seneste tiden har det vært rettet oppmerksomhet mot Ukraina og deres incentivordninger for fornybar energi.

Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux sier til TDN Direkt at i kjølvannet av et lovforslag om å kutte 2019-tariffen med 15 prosent og 2020-tariffen med 2,5 prosent, har Ukraina foreslått å holde auksjoner for ytterligere sol- og vindkraft neste år.

– Dette er en viktig beslutning for Scatec ettersom utviklingsbankene trolig vil være mer medgjørlig rundt en eventuell refinansiering dersom myndighetene i landet fremdeles ønsker å bygge en troverdig industri i årene som kommer, sier han.

– Siste ord i Ukraina er trolig ikke sagt, både når det gjelder eksiterende og nye prosjekter, legger analytikeren til nyhetsbyrået.