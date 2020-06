Rød start på New York-børsen

TORSDAG: Handelen på New York-børsen starter i rødt. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 9.902,48 poeng mens Dow Jones står i 25.948,32 poeng etter en nedgang på 0,7 prosent.

Jobless claims

Det sesonjusterte antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA i forrige uke, pr. 13. juni, var 1.508.000, viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Ifølge MarketWatch var det ventet 1,35 millioner personer.

Likefullt betyr det nye tallet at antallet førstegangssøkende har avtatt i ti uker på rad nå.

Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd, oppgis til 20.544.000. Dette tallet nådde toppen i midten av mai, på nær 23 millioner.

Philadelphia Fed

Samtidig har det blitt kjent at industriindeksen til Philadelphia Fed fikk seg et kraftig løft i juni. Indeksen steg fra minus 43,1 poeng i mai til pluss 27,5 poeng. Analytikerne ventet en indeks på minus 23 poeng.

Det skal være den første positive noteringen siden februar.

46 prosent av bedriftene som er med i målingen skal ha meldt om vekst denne måneden mens 19 prosent av bedriftene opplevde en nedgang i aktivitetsnivået.