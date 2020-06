Nordmenn på topp i verden i å betale for digitale nyheter

Ifølge den siste rapporten betaler nå 42 prosent av oss for å få tilgang til nyheter digitalt. Det er en økning på 8 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets rapport.

– Ikke overraskende, og harmonerer godt med utviklingen vi har hatt og sett de siste årene, sier konserndirektør Anders Opdahl i Amedia til Journalisten.

I Sverige, Finland og Danmark er tallene for digitale nyheter henholdsvis 27 prosent, 19 prosent og 17 prosent.

64 prosent av dem som betaler for digitale nyheter i Norge, abonnerer på en lokalavis. Mange kombinerer abonnementet med en riksavis. De største enkeltavisene er Aftenposten (24 prosent), VG/VG+ (24 prosent) og Dagbladet/Dagbladet Pluss med (14 prosent), hvor særlig de to sistnevnte har hatt stor vekst det siste året.

I enkelte andre markeder utgjør donasjoner en stadig større andel av inntektene til mediene. The Guardian er en av de mest suksessrike på dette området. Over én million donerte et beløp til dem i løpet av fjoråret.

I Norge utgjør donasjoner en liten andel. I alt sier 3 prosent at de har donert penger til et medium i 2019. De tre som nevnes i rapporten er Resett, Document og HRS. De to første har fått henholdsvis 13 og 7 prosent av pengene som er donert.

