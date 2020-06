Kjell Inge Røkke og Aker vil børsnotere Aker Biomarine

Aker, med Kjell Inge Røkke i spissen, ønsker å satse enda mer på krillolje og vil børsnotere Aker Biomarine, melder selskapet i en børsmelding fredag.

Emisjonen inkluderer et inntil 18.532.542 nye aksjer, som tilsvarer et proveny på omtrent 225 millioner dollar, som tilsvarer rundt 2,15 mrd. kroner.

Plasseringen vil gi en fri flyt av aksjer på rundt 21 prosent.

Selskapet melder om betydelig etterspørsel for plasseringen fra godt kvalifiserte institusjonelle investorer, og at det er forhåndstegnet for betydelige beløp.

– Jeg har vært nysgjerrig på krill siden jeg begynte å fiske på begynnelsen av 80-tallet og jeg er imponert over hva adm. direktør Matts Johansen og Aker BioMarine-teamet har oppnådd de siste årene, sier Kjell Inge Røkke i børsmeldingen.

Fleksibilitet og aksjekurs

Provenyet skal ifølge selskapet benyttes til å styrke balansen, og det inkluderer også en tilbakebetaling av et aksjonærlån til Aker på ca. 90 mill. dollar pluss rente. I tillegg vil provenyet øke fleksibiliteten for selskapet innenfor vekstinvesteringer.

Tilbudsaksjene vil ha en kurs på 115,85 kroner pr. aksje, som dermed tilsvarer en selskapsverdi før emisjonen gjennomføres på rundt 8 mrd. kroner.

Tilbudsperioden utløper 26. juni i år og første handelsdag på Merkur Market forventes å være rundt 6. juli. Selskapet vil også gjennomføre en søknadsprosess om notering på Oslo Børs når emisjonen er gjennomført, fremgår det i børsmeldingen.