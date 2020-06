dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er fredag morgen opp omlag 0,3 prosent.

Oljeprisen hever seg, og brent-oljen omsettes for 41,87 dollar fatet, opp 0.9 prosent, mens WTI-oljen stiger 1,0 prosent til 39,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,14 dollar ved børsslutt torsdag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,5] prosent.

«Oppgang i vente. Virussituasjonen i Beijing skal være under kontroll. Oljeprisen litt opp», lyder det fra Berntsen i en fersk oppdatering.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,39 prosent, og CSI 300 er opp 0,74 prosent. Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,07 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,16 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,45 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,75 prosent.

«Det ble en relativt rolig avslutning på det asiatiske børsene fredag. Investorene kunne for øvrig glede seg over at virussituasjonen i Beijing nå skal være under kontroll, ifølge kinesiske myndigheter», skriver Berntsen.

Han peker på at myndighetene i Kina tidligere i uken besluttet å stenge deler av flytrafikken, enkelte skoler og markeder etter at det ble påvist ny smitte i Beijing. Dette rammet blant annet laksemarkedet i landet, noe som igjen påvirket lakseselskapene på Oslo Børs negativt.

Wall Street

To av de tre ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av nye makrotall.

Dow Jones falt 0,15 prosent til 26.080,1 og er med det ned 8,6 prosent i år.

S&P 500 endte opp 0,06 prosent til 3.115,3. Det vil si at indeksen har falt 3,6 prosent hittil i år, mens tknologitunge Nasdaq Composite steg 0,33 prosent til 9.943,1. Indeksen har dermed steget 10,8 prosent siden nyttår.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 3,3 prosent til 32,4 fredag, mens gullprisen var ned 0,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.732,2 dollar.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte ned 0,74 prosent til 813,40 poeng torsdag, tross et par besøk innom positivt terreng på formiddagen.

Børsen har dermed falt to dager på rad. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på cirka 4,6 milliarder kroner.

Fredag

Makro:

Norge: Skatteregnskap mai, kl. 08.00

Russland: Rentebeslutning

Japan: KPI mai, kl. 01.30

UK: Detaljhandel mai, kl. 08.00

Tyskland: PPI mai, kl. 08.00

Tyskland: Grossistpriser mai, kl. 08.00

ØMU: Driftsbalanse april, kl. 10.00

USA: Driftsbalanse 1. kv., kl. 14.30

Annet:

Seadrill: Siste handelsdag på New York-børsen

Next Biometrics Group: Ekstraordinær generalforsamling, hos SANDS, kl. 10.00

Andfjord Salmon: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 12.00

BerGenBio: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 15.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)