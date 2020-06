Olav Thon tjener fortsatt milliarder

Olav Thon Gruppen oppnådde i 2019 et resultat før skatt på 4,2 milliarder kroner, hvorav 1,4 milliard av resultatet kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og fastrenteavtaler.

Resultat før skatt året før endte på 4,9 milliarder kroner.

Resultatet før verdiendringer og skatter ble 2,9 milliarder kroner, omtrent på nivå med foregående år.

– Olav Thon Gruppen fikk et godt resultat også i 2019 og har et solid økonomisk fundament for fremtiden. Vi hadde en god resultatutvikling i 2019, og tallene viser at våre virksomheter utviklet seg godt på tross av svak markedsutvikling for hoteller i Oslo-området og moderat vekst i norsk detaljhandel, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

Konsernets egenkapital økte i 2019 til 59 milliarder kroner, opp fra 56 milliarder kroner i 2018, og samlet verdi på eiendomsporteføljen var ved årsskiftet rundt 108 milliarder kroner.

– Ved samme tidspunkt var konsernets likviditetsreserve noe i overkant av 9 milliarder kroner, og Gruppen er svært godt posisjonert for svakere markedsutvikling for konsernets virksomhetsområder, sier Sperre.

Bolig- og næring

I 2019 ferdigstilte Olav Thon Gruppen flere store boligprosjekter, blant annet Akershøyden i Oslo med 142 utleieboliger og Youngstorget 3 som leies ut som kontor- og næringslokaler.

Leieinntektsnivået for næringseiendom økte med 7 prosent til 2.261 millioner kroner i 2019.

I porteføljen inngår næringseiendommer, boligeiendommer og hotelleiendommer, mens kjøpesenter er utenom.

Økte med 2,1 prosent

Olav Thon Gruppen, som er landets største kjøpesenteraktør, eier og forvalter 9 av landets 10 største kjøpesenter målt etter omsetning.

Ved årsskiftet eide og forvaltet Olav Thon Gruppen 90 kjøpesenter i Norge og Sverige. Av disse er 18 forvaltet for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i 2019 økte med 2,1 prosent til 53,4 milliarder kroner for de norske sentrene som eies av konsernet. I Sverige økte butikkomsetningen med 3,4 prosent til 14,1 milliarder svenske kroner.

– Kjøpesentrenes betydning som sentrale møteplasser for handel og opplevelser er de senere år styrket både ved å utvide sentrenes vare- og tjenestetilbud og ved å oppgradere og fornye sentrene, sier Sperre.

12.030 hotellrom

Ved årsskiftet hadde Thon Hotels 12.030 rom fordelt på 81 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

I Norge har Thon Hotels 10.450 rom fordelt på 72 hoteller. 54 av hotellene drives av konsernet, mens 18 driftes av eksterne franchisetakere.

– I fjor hadde Thon Hotels en positiv driftsutvikling med økning i rompris og beleggsprosent på tross av et svakere hotellmarked i Oslo-området (..), sier Sperre.

Thon Hotel Rosenkrantz Bergen ble i 2019 kåret til Norges beste hotell på Tripadvisor.

Les hele årsrapporten her