Bank of America tror europeiske aksjer skal opp 15 prosent raskt

Bank of America spår at europeiske aksjer vil stige med 15 prosent innen november er over, skriver Financial Times.

Investorenes store frykt er en oppblussing av coronaviruset og at ting må stenges ned igjen. De siste dagene har smitten tatt seg opp i Beijing og enkelte amerikanske delstater.

«Det er mer sannsynlig at restriksjonene fortsatt vil bli lettere og og lettere, til tross for sporadiske, lokale utbrudd som fører til pauser i gjenåpningen lokalt noen steder», spår Bank of America.

En annen fare mange investorer vurderer er om aksjemarkedet har steget for mye og for fort siden bunnen i mars, og at aksjene har blitt overvurdert med tanke på bedriftsinntjeningen.

«I løpet av de neste ukene vil den enkle biten av innhentingen etter coronakrisen være over. Da vil kreditt og egenkapital bli langt dyrere. Spørsmålet er om myndigheter har klart å stabilisere langsiktige vekstforventninger som driver både langsiktig og kortsiktig atferd», sier Sebastian Galy, strateg i Nordea, ifølge Financial Times.

Andre faretrusler som pekes videre på er økning av konkurser, vedvarende høy arbeidsledighet og mer geopolistisk spenning, som for eksempel mellom USA og Kina, samt mellom Nord- og Sør-Korea. Presidentvalget i USA denne høsten er det også stor spenning rundt.