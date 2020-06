Nasdaq over 10.000 poeng

EN GOD START: Fredagens handel på New York-børsen starter i pluss. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,0 prosent og står i 10.041,19 poeng mens Dow Jones står i 26.395,42 poeng etter en oppgang på 1,2 prosent.

Børsoppgang i sommer?

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank mener amerikanske makrotall har overrasket positivt den siste tiden, og trekker frem arbeidsmarkedsrapporten for mai, detaljhandelsveksten og regionale PMIer.

Ifølge sjefstrategen tror Bank of America at aksjemarkedet kan stige gjennom sommeren, men tallknuserne forventer en trøblete høst. Positive drivere på kort sikt vil være bedring i kredittmarkedene understøttet av sentralbankene, samt positive vekstimpulser fra ytterligere finanspolitiske tiltak.

Når det gjelder høstens utfordringer kan frykten for en ny resesjon ved gjentagende smitteoppblussing, nye konkursbølger, skepsis rundt ekstrem pengetrykking og mindre næringslivsvennlig politikk bidra til turbulens i aksjemarkedet.

Makro

Driftsbalansen i USA var på minus 104,2 milliarder dollar i første kvartal. Det er litt mer enn ventede minus 103 milliarder dollar, skriver TDN Direkt.