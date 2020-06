Innsidedryss i Next Biometrics

LASTER OPP: Innsidere laster opp i eget selskap etter emisjon. Foto: Next Biometrics Group

Next har nylig gjennomført en emisjon på 25 millioner aksjer, der hver aksje har en verdi av 1 krone.

Peter Heuman, adm. direktør i Next, har blitt tildelt 2,5 millioner obligasjoner. Totalt antall etter emisjonen er 2,72 millioner obligasjoner.

Eirik Underthun, finansdirektør i Next, har blitt tildelt 1 million obligasjoner og har totalt samme antall.

Greenbridge Investment eier etter emisjonen fremdeles like over 7,4 millioner aksjer i Next, men totalt antall aksjer i selskapet reduseres dermed til 10,9 prosent av det totale antallet i selskapet.

Tabellen viser hvilke andre innsidere som har kjøpt aksjer: