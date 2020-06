Disse aksjene er mest shortet på Oslo Børs

DOMINERER: John Fredriksen kontrollerer i Frontline. Flere vedder på kursfall for aksjen.

DOMINERER: John Fredriksen kontrollerer i Frontline. Flere vedder på kursfall for aksjen. Foto: NTB Scanpix.

Øystein Stray Spetalen er blant dem som vedder at Frontline -aksjen skal falle, avslørte E24 tidligere denne uken. Av Finanstilsynets shortregister går det frem at John Fredriksen-dominerte Frontline er av aksjene som er mest shortet på Oslo Børs, med en andel på 5,26 prosent pr. 18. juni.

Etter meglerhuset Fearnley Securities' vurdering, er det imidlertid lite nedside i Frontline-aksjen. Ifølge TDN Direkt har Fearnley denne uken justert opp kursmålet til 73 kroner, fra tidligere 57 kroner. Anbefalingen er oppgradert til «hold».

Fredag er aksjen opp 0,21 prosent til 74,85 kroner. Den har falt 32,51 prosent hittil i år.

For øvrig er det en shortandel på BW Offshore på 2,69 prosent, mens NEL har en shortandel på 2,16 prosent.

Av register oppdatert 17. juni går det frem at Aker Solutions har en shortandel på 2,26 prosent. Fra 16. juni hadde Subsea 7 en shortandel på 3,36 prosent, litt lavere enn 4,24 prosent 3. juni.

Shelf Drilling hadde pr. 15. juni en shortandel på 3,75 prosent.

PS! Å shorte en aksje vil si at man vedder på at aksjens kurs skal falle. Formålet er å profittere på at en aksje skal ned. Man låner aksjer, før de selges og man kan kjøpe de tilbake igjen når aksjen eventuelt har falt.