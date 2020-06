Sjeføkonom mener Oslo Børs ikke er spesielt dyr

Sjeføkonomen sier til TDN Direkt at han ikke synes Oslo Børs er spesielt dyrt priset, men at Børsen heller ikke er billig med en pris på bokførte verdier på 1,9 ganger.

Andreassen forstår ikke likviditetsforklaringen i aksjemarkedet, ifølge TDN Direkt.

– Det har ikke vært en sterk sammenheng i det vi kan måle mellom pengemengde og børsene, men det kan hende at sentralbankene bidrar med såpass mye likviditet at investorene ikke vet hvor de skal gjøre av pengene sine, og kjøper aksjer, sier Andreassen ifølge TDN Direkt.

– Det kan være en V-fornemmelse som gjør at man ikke legger vekt på hva inntjeningen er, som man normalt ville ha gjort, sier Andreassen videre.

Han peker på at vi har hatt det største fallet globalt i BNP i nyere historie og at vi vil få en stor vekst fremover, men at denne veksten allerede er priset inn i markedene.

Tidligere i sommer har Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, sagt at Oslo Børs aldri har vært dyrere.

– Det er fair å si at vi har undervurdert hvor sterk rekylen har vært. Det var basert på forventningene om at estimatene ville holde tilbake oppgangen. Jeg må si jeg er overrasket, sa Harper til Finansavisen 2. juni. Han sammenlignet da med dot com-boblen.