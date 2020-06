Wall Street priser ikke inn frykten for en ny smittebølge

VALGKAMP: Vanligvis skaper presidentvalget i USA et langvarig rally på det amerikanske aksjemarkedet. Akkurat nå er i imidlertid gjenåpningsstrategien en viktigere parameter for Wall Street.

Bekymringer for økende smittespredning satte det amerikanske aksjemarkedet på rampen til tap denne uken. Markedet stengte ned på fredag etter å ha hatt en volatil dag på børs. Likevel endte alle de tre indeksene marginalt opp på ukesbasis.

Snudde brått

Breddeindeksen S&P 500 stengte 1,8 prosent opp på ukesbasis, noe som gjorde det til den fjerde av fem uker med vekst. Ved hjelp av sine 30 selskaper stengte Dow Jones 1 prosent opp denne børsuken, mens teknologitunge Nasdaq dro lasset med 3,7 prosent oppgang denne børsuken.

Flere amerikanske delstater rapporterte rekordhøy smitte forrige uke, og 101 dager etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte coronaviruset for en pandemi, sa organisasjonen i går at viruset er i ferd med å innta en «ny og skummel fase». Dette fikk amerikanske aksjer til å falle fredag.

Gjenåpningen av økonomisk aktivitet er viktigst

Likevel viser en undersøkelse gjort av Jefferies Financial Group at den økende smittespredningen er ikke det som preger aksjemarkedet mest. Undersøkelsen er gjengitt av Market Watch.

Ifølge undersøkelsen er det gjenåpningen av økonomien isolert sett som er den viktigste faktoren for amerikanske investorer akkurat nå. Hvordan økonomien kommer til å gjenåpnes avgjør 50 prosent av investeringsbeslutningene på Wall Street, ifølge Market Watch.

På andreplass er rentepolitikken til The Fed den nest viktigste driveren av alle investeringsbeslutninger i USA. En ny smittebølge er imidlertid kun den tredje viktigste faktoren og utgjør kun 12 prosent av investeringsbeslutningene på Wall Street.

Vanligvis er det presidentvalget i USA som er viktigst for Wall Street på denne tiden av året. Nå har imidlertid investorer skiftet fokus og rangerer valgkampen på fjerdeplass med bare 6 prosent innflytelse på investeringsstrategi i USA.

I tillegg forventer Wall Street at Det hvite hus vil godkjenne en coronavaksine før presidentvalget 3. november for å bedre Donald Trumps sjanser i valgkampen, skriver Bloomberg.