Børsoppgang i Tokyo og Shanghai

I Japan stiger Nikkei 0,36 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,28 prosent, og CSI300 er opp 0,42 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,32 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,34 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,23 prosent.

Økning i antall smittetilfeller

Investorene følger spent med på utviklingen i antall nye smittetilfeller og på fredag ble det rapportert om mer enn 30.000 nye smittetilfeller i USA, det høyeste siden 1. mai, ifølge Johns Hopkins University.

På samme tid uttalte en talsperson for myndighetene i Kina at det i Beijing nå er mulig å teste rundt 1 million mennesker pr. dag for coronavirus, ifølge Reuters.

«Verden og dets investorer følger situasjonen med argusøyne i kampen mellom konflikt og forsiktighet. Det er vanskelig å vite hvordan markedet vil reagere på nyheter om corona», skriver sjefstrateg i Mizhuno Bank, Vishnu Varathan, i en rapport, ifølge CNBC.

«Stemningen i markedet fremstår som nervøs med tanke på at det kan bli bedre når flere og flere land firer på de strenge kravene, samtidig som frykten for en bølge nr. 2 absolutt er tilstede», fortsetter han.