dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er mandag morgen ned omlag 1,5 prosent.

Oljeprisen faller, og brent-oljen omsettes for 42,10 dollar fatet, ned 0,21 prosent, mens WTI-oljen daler 0,45 prosent til 39,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,88 dollar ved børsslutt fredag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 1,2 prosent, eller innenfor intervallet [-1,4, -1,1] prosent.

«Nedgang i vente. Stor økning i smittetallene i USA, men investorene i Asia lot seg ikke skremme», lyder det fra Berntsen i en fersk oppdatering.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,36 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,28 prosent, og CSI300 er opp 0,42 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,32 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,34 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,23 prosent.

Wall Street

Etter oppgang fredag ettermiddag, varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) om at coronapandemien går inn i en ny fase, samtidig som at Apple stenger ned 11 butikker igjen i Florida, Arizona, South Carolina og North Carolina.

Det skapte sur stemning i markedet og Dow Jones stengte ned 0,80 prosent til 25.871,45 poeng. Den brede S&P 500-indeksen falt 0,56 prosent til 3.098,02 poeng.

Det var bedre stemning for teknologiaksjer og Nasdaq klatret opp 0,03 prosent til 9.946,12 poeng.

Alle de tre ledende indeksene har nå steget fire av de fem seneste ukene.

– Jeg synes børsene har gått for mye og det er på grunn av FED. Det er en «big deal» at FED er i markedet og kjøper selskapsobligasjoner. Jeg tror vi kommer til å sitte fast her en stund til før det blir klarhet i viruset og det kan ta måneder. Derfor tror jeg ikke på noen store opp- eller nedturer før man får det er avklart, sa tradingsjef Joe Saluzzi i Themis Trading til MarketWatch.

Brentoljen var fredag kveld opp 1,47 prosent til 42,04 dollar pr. fat.

Oslo Børs

Hovedindeksen gikk fredag opp 0,2 prosent til 815,14 poeng.

Det var markant svakere enn de fleste andre europeiske børser, hvor det stort sett var oppgang på 0,8 til 1 prosent.

Det ble omsatt aksjer for 7,6 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Kina: LPR juni, kl. 03.30

Norge: Byggeareal mai, kl. 08:00

USA: Chicago Feds indeks mai, kl. 14:30

USA: Salg eksisterende boliger mai, kl. 16:00

Annet:

Generalforsamlinger: ODL, TECH

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)