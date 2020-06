Nordea Markets nedgraderer Europris

Nordea Markets nedgraderer anbefalingen på Europris fra kjøp til hold, men opprettholder kursmålet på 47 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering mandag.

«Vi løfter våre estimater for resultat per aksje og utbytte i 2020, men gjør begrensede endringer for 2021-22. Etter en sterk kursutvikling handler Europris nå til en liten premie mot nordiske konkurrenter på 2021-multipler», skriver meglerhuset.

Kursmålet på 47 kroner er ifølge Nordea Markets basert på en P/E for 2021 på 14x.

«Dette gir begrenset oppside fra nåværende nivåer», heter det videre ifølge nyhetsbyrået.

Europris faller 3,3 prosent til 43,04 kroner i tidlig handel mandag.