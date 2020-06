URO: Vil Irak kunne presentere en plan for ytterligere kutt, samt kompensere for det de ikke klarte å kutte i mai og juni?

Foto: Dreamstime

– I dag er D-dagen for Irak, skriver sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, i en fersk kommentar.

– I dag må Irak presentere sin plan for å få ned produksjonen i tråd med kuttavtalen på 1.061.000 fat per dag i juli, og legge frem en plan for å kompensere for mangelen på overholdelse i mai og juni for de neste tre månedene, skriver Tonhaugen, og mener det kan innebære å produsere under målet som sist ble kommunisert.

Han mener grunnen til at dette er viktig ikke nødvendigvis dreier seg om bortfallet av 500.000 fat og hva det eventuelt vil bety for oljeprisen, men heller at Opec+avtalen står på spill.

– Tålmodigheten fra Riyadh og Moskva begynner å bli tynn, og markedet vil følge med på reaksjonene på Iraks planer, de kommende dagene, skriver Tonhaugen, og fortsetter;

– Hvis OPEC + ser at den ikke kan stole på alliansens medlemmer, er det ikke for gitt at avtalen blir opprettholdt.

Skulle det skje, utelukker ikke Tonhaugen at markedet nok en gang vil kunne oversvømmes av olje, som igjen vil sende prisene ned.

Akkurat nå omsettes et fat Brent-olje for 42,28 dollar fatet.