ABG Sundal Collier øker kursmålet på Storebrand

ABG Sundal Collier øker ifølge en oppdatering sitt kursmål på Storebrand til 68 kroner fra tidligere 62 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen, skriver TDN Direkt.

Analytikerne vurderer at en forventet P/E for 2021 på 10x er for lavt og at 14x er mer passende. De justerte EPS-estimatene for 2020 til 2022 oppjusteres ifølge nyhetsbyrået med 1-3 prosent grunnet en innhenting i verdien på eiendelene.

«Storebrand har siden bunnen i mars sett en innhenting i markedsverdiene og netto sparing, noe som påvirker administrasjonsinntektene positivt», heter det fra meglerhuset.

Oppbygging av buffere



Analytikerne fortsetter å forvente at Storebrand vil prioritere oppbygging av buffere fremfor utdeling av overskuddskapital, men fra 2022 forventer de en beskjeden utdeling av overskuddskapital.

Storebrand har tidligere signalisert at styret har en intensjon om å starte et aksjetilbakekjøpsprogram når solvensmarginen er over 180 prosent.

Utbytteforventning

Meglerhuset forventer ifølge TDN Direkt utbytte pr. aksje på 3,25 kroner for 2020, 3,35 kroner i 2021 og 3,50 kroner i 2022.

I slutten av 2022 forventer analytikerne i ABGSC at Storebrand sin solvenskapitaldekning med overgangsregler vil være 178 prosent.

Meglerhuset forventer at solvenskapitaldekningen med overgangsregler er om lag 172 prosent pr. utgangen av andre kvartal 2020.