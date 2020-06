Innsidehandel i Solon Eiendom

UFI, et selskap der Øystein A. Landvik eier 33,34 prosent av aksjene, har i dag videreført en TRS-avtale med Solon Eiendom.

Landvik er også styremedlem i Solon Eiendom.

TRS-avtalen omfatter like under 5,8 millioner aksjer i Solon eiendom. Den nye utløpsdatoen for avtalen er 18. september 2020 og prisen per aksje er 31 kroner.

UFIs eksponering i Solon Eiendom er følgelig uendret etter avtalen – like under 7,2 millioner aksjer eller 9,6 prosent av det totale antall aksjer i selskapet.