Hunter erklærer kjøpsopsjon på to VLCC-skip

KJØPER: Hunter kjøper to slike skip av SFL Corp. Foto: Daewoo

Hunter Group har erklært kjøpsopsjon for de to VLCCene «Hunter Atla» og «Hunter Saga» med leveranse sent i august, ifølge en børsmelding fra SFL Corp.

Transaksjonen ventes øke SFLs kontantbalanse med rundt 23 millioner dollar, opplyses det.

SFL venter at Hunter Group vil erklære opsjon for den tredje VLCCen «Hunter Laga» senere i år.

– Fordi vi har en bred verktøykasse av time charter, bareboat charters og finansielle strukturer, utpeker SFL seg som en unik partner i industrien, og vi ser flere muligheter som følge av dette. Hunter-transaksjonen er positiv for vår videre strategi, sier Ole B. Hjertaker, adm. direktør i SFL Management.