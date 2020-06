Adevinta selger dominikanske Finn.no

Adevinta har signert en avtale om salg av den nettbaserte markedsplassen Corotos i Den dominikanske republikk.

Corotos har en solid lederposisjon i markedet i Den dominikanske republikk med over 1,3 millioner unike brukere pr måned, heter det i oppdateringen.

– Vår strategiske gjennomgang viser at lokalt eierskap vil være best for Corotos langsiktig. Vi har derfor bestemt oss for å selge. Nå kan vi fokusere på andre markeder der vi ser større muligheter for vekst, sier Rolv Erik Ryssdal, adm. direktør i Adevinta.

Corotos ble lansert av Schibsted i 2011 på Blocket-plattformen, og startet drift lokalt i 2015.