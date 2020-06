Strongpoint signerer avtale med Russlands største bank

Strongpoint og Russlands største bank Sberbank har signert en ny rammeavtale for opptil 357 Cash-In-Transit-bokser (CIT).

CIT-boksene ventes levert i løpet av tredje kvartal 2020.

– CIT-markedet har blitt påvirket av et fall i detaljhandel som følge av coronakrisen. Derfor er vi meget fornøyde med at Sberbank trenger flere CIT-bokser. Dette understreker at Sberbank bryr seg om topp sikkerhet når de transporterer pengene sine, sier Jacob Tveraabak, adm. direktør i Strongpoint, i børsmeldingen.