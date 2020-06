Ledelsen i Techstep har blitt tildelt opsjoner

Ledelsen i Techstep har i dag fått tildelt opp mot 4 millioner opsjoner i eget selskap.

Opsjonene vil kunne utøves fra 22. juni 2021 og senest 22. juni 2024. Opsjonene er verdsatt til 3 kroner per.

Se tabellen under for oversikt over hvor mange opsjoner de ansatte i ledelsen har fått tildelt og hvor mange aksjer de eier i selskapet.