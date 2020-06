Rystad Energy: – 40 dollar fatet er den nye normalen

I et gjesteinnlegg hos Oilprice.com skriver Rystad Energy at en oljepris på rundt 40 dollar pr. fat er den nye normalen og det vil den være i overskuelig fremtid. Ifølge analysebyrået er det for mye nedsiderisiko for at prisen kan bevege seg mye høyere.

En oljepris på 45 til 55 dollar pr. fat vil ikke være realistisk på sikt til tross for lavere tilbud, da det fremdeles er bekymringer knyttet til etterspørselen, ifølge analysebyrået.

I innlegget trekker også Rystad Energy frem at coronapandemien ikke er over, noe som igjen kan føre til et nytt prisfall. Analytikerne tror riktignok ikke prisfallet vil bli like kraftig som i første runde, siden «lockdown» medførte utfordringer som mange land ikke vil påføre seg selv igjen.

Hvis etterspørselen holder seg stabil og Opec-landene overholder produksjonskuttene, forventer Rystad Energy at oljeprisen vil holde seg på mellom 40 til 45 dollar pr. fat frem til neste Opec+-møte.

Mandag kveld ble brentoljen omsatt for 43,04 dollar pr. fat etter en oppgang på 2,7 prosent.