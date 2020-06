Dette vil påvirke Oslo Børs

OBX-futures er tirsdag morgen opp omlag 0,7 prosent.

Oljeprisen faller derimot, og Brent-oljen omsettes for 42,99 dollar fatet, ned 0,21 prosent, mens WTI-oljen faller 0,47 prosent til 40,54 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,36 dollar ved børsslutt mandag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

«Oppgang i vente. Nasdaq i ny all-time high. Forvirring rundt handelsavtalen mellom USA og Kina skapte store bevegelser i Asia i natt», lyder det fra Berntsen i en fersk oppdatering.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,05 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,17 prosent, og CSI 300 styrkes 0,33 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,97 prosent.

I Sørs-Korea er Kospi opp 0,42 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,07 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,22 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street endte i pluss mandag. Mest klatret den teknologitunge Nasdaq som var opp 1,1 prosent til 10.056,47 poeng, noe som er «all-time-high».

Den brede S&P 500-indeksen og Dow Jones endte begge opp 0,6 prosent til henholdsvis 3.117,86 og 26.024,96 poeng.

Noen av tungvekterne fikk en liten tilbakegang mot slutten av dagen etter at delstatsadvokaten i Texas, Greg Abbot, fortalte journalister at coronaviruset sprer seg i et uakseptabelt tempo.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte mandag ned 1,12 prosent til 805,97 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,7 milliarder kroner.

Tirsdag

Makro:

Japan: PMI juni, kl. 02.30

Frankrike: PMI juni, kl. 09.15

Tyskland: PMI juni, kl. 09.30

ØMU: PMI juni, kl. 10.00

UK: PMI juni, kl. 10.30

USA: PMI juni, kl. 15.45

USA: Nyboligsalg mai, kl. 16.00

USA: Richmond Fed-indeks juni, kl. 16.00

Annet:

Andfjord Salmon: Tas opp til handel på Merkur Market

5th Planet Games: Telefonkonferanse om selskapets portefølje, kl. 14.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)