Mouland og Cekov: Aksjeoppturen vil nok gjøre at Oslo Børs starter i pluss

Børsene startet ned mandag, men en sterk avslutning gjorde at de amerikanske aksjeindeksene endte i pluss. S&P 500 steg 0,7 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq Composite økte 1,1 prosent og nådde dermed en ny toppnotering.

«Gårsdagens amerikanske aksjeopptur vil nok gjøre at Oslo Børs starter i pluss i dag», skriver analytiker Dane Cekov og rente- og valutastrateg Lars Mouland i Nordea Markets i morgenrapporten.

Oljeprisen er nesten en dollar høyere enn i går morges, mens kronen er omtrent uendret. En euro koster 10,82 kroner.

Spenningen øker

Spenningen mellom USA og Kina fortsetter å øke igjen, sakte men sikkert.

Cekov og Mouland viser til at Det amerikanske utenriksdepartementet mandag betegnet fire kinesiske medier som utenriksstasjoner for de kinesiske myndighetene, og hevder at de produserte propaganda for det kinesiske kommunistpartiet i stedet for å tilby nyhetstjenester.

«Det er ikke første gang USA tar like grep, tidligere i år ble fem andre kinesiske medier betegnet på samme måte. De kinesiske mediene kvittet seg med sine amerikanske ansatte da», skriver duoen.

«Skal ikke mye til»

Tirsdag offentliggjøres PMI-tall fra en rekke europeiske land og USA.

Vanligvis betrakter økonomene i Nordea Markets PMI-ene som gode økonomiske indikatorer, men nå er bildet litt annerledes.

«Hvis flertallet av bedriftene rapporter bedre aktivitet i juni enn i mai, så vil PMI-en komme over 50-nivået, men når utgangspunktet er så dårlig, skal det ikke så mye til», skriver duoen.

PMI-ene må holde seg godt over 50 i flere måneder før aktiviteten er tilbake til pre-corona nivået. Det er ventet at PMI-tallene bedres fra svært svake nivåer.

Konsensus er at PMIen for Europa stiger fra 31,9 til 43, mens i USA ventes det en økning fra 37 til 48.

Dagens viktigste

Sett med norske øyne er de ukentlige ledighetstall fra NAV dagens viktigste nøkkeltall.

Mouland og Cekov venter at dagens tall viser en ledighetsrate rundt 5,1 prosent, ned fra 5,4 prosent forrige uke.

De mener ledigheten vil fortsette å synke fremover, men med en lavere tempo. Nordea Markets anslår ledigheten mellom 3 og 4,5 prosent ved utgangen av 2020.