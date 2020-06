Mastercard kjøper Finicity for 7,9 milliarder

Mastercard har tirsdag inngått en avtale om å kjøpe Finicity, et nord-amerikansk selskap som leverer finansiell data og innsikt i sanntid.

Det fremgår av en melding fra selskapet tirsdag, melder TDN Direkt.

Mastercard kjøper Finicity for 825 millioner dollar, eller omtrent 7,9 milliarder norske kroner. I tillegg har Finicity sine aksjonærer mulighet for ytterligere "earn outs" på opptil 160 millioner dollar, hvis prestasjonsmålene blir nådd.

Kjøpet vil styrke Mastercards eksisterende "open banking"-plattform for å muliggjøre og ivareta et større utvalg av finansielle tjenester, noe som styrker selskapets mangeårige partnerskap med og forpliktelse til finansinstitusjoner og fintechs over hele verden, skriver selskapet.