Frontline var den norske aksjen som gjorde det best

REKYL: : Nesten alle tapene er hentet inn igjen på Wall Street etter at coronakrisen inntraff. Nå frykter mange at investorer vil selge seg ut og sikre gevinst. Foto: Reuters

Wall Street åpnet sterkt i dag etter at den amerikanske presidenten Donald Trump kom med betryggende ord om handelsavtalen med Kina.

Mye av den volatile handelen de siste dagene har imidlertid blitt flatet ut etter at Trumps handelsrådgiver Peter Navarro rettet på seg selv om at handelsavtalen med Kina ikke er over ennå. Alle de tre toneangivende indeksene endte i pluss, og Nasdaq fikk ny all-time high.

Blant de norske aksjene i USA var det John Fredriksens Frontline, som er verdens største tankrederi, som gjorde det best. Aksjen steg 1,62 prosent og stengte på 7,51 amerikanske dollar på New York-børsen.

Seadrill, som er Fredriksens andre selskap på New York-børsen, hadde ingen handel i dag, ifølge medier.

Equinor steg på en fallende oljepris og stengte 0,95 prosent opp på 14,86 amerikanske dollar per aksje.