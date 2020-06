dette vil påvirke oslo børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener det er nedgang i vente og tror Oslo Børs åpner ned -0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,3] prosent.

– Rekordraset fortsette på Wall Street tirsdag, anledet av teknologiaksjene. De fleste tek-aksjene er notert på NASDAQ indeksen, som er opp 12,9 prosent i 2020 (all-time high). Dow Jones Industrials derimot, er ned 8,3 prosent i år.



– Flere teknologi-selskaper var allerede før virusutbruddet blant børsens aller største selskaper. Med andre ord har virusutbruddet paradoksalt nok, bidratt til at disse selskapene har forsterket sin posisjon i markedet.

Olje

Oljeprisen er opp onsdag morgen og brent-oljen står nå i 42,57 dollar fatet, en oppgang på 0,52 prosent.

Tirsdag nådde brent-oljen 43,87 dollar per fat før den ved 19-tiden stod i 43,14 dollar fatet.

«Råoljelagrene i USA steg på nytt i forrige uke, mens lagrene for bensin falt. Samlet sett var statistikken negativ. Når det er sagt, bensinforbruket er ventet å stige videre fremover da folk i stor grad vil bruke bilen, fremfor fly i forbindelse med sommerferien», skriver Roger Berntsen i morgenkommentaren onsdag.

Asia

I Japan er Nikkei ned 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,46 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,13 prosent, og CSI 300 er opp 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,19 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,52 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,23 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,11 prosent.

De regionale forskjellene i Asia-markedene kobles mot usikkerheten rundt coronasituasjonen, og spesielt i USA.

Bank of Japan sa onsdag at «Det er fremdeles uklart når spredningen av viruset vil avta på global basis, ettersom den fortsetter i særlig fremvoksende økonomier. Det virker uunngåelig at den negative effekten på verdensøkonomien, inkludert Japan, vil bli langvarig uten effektive vaksiner og medisiner»

Wall Street

Alle de tre toneangivende indeksene endte i pluss tirsdag. Teknologiindeksen Nasdaq Composite ble igjen gårsdagens ledende indeks på det amerikanske børsmarkedet.

Dow Jones gikk opp 0,50 prosent til 26.156,1 og er med det ned 8,35 prosent i år. S&P 500 endte opp 0,43 prosent til 3.131,3. Det vil si at indeksen har falt 3,08 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,74 prosent til 10.131,4. Indeksen har dermed steget 12,91 prosent siden nyttår.

Store deler av oppturen krediteres teknologigiganten Apple som har ridd en grønn bølge på børs etter å ha lansert sitt nye operativsystem iOS 14 i går. Bare de to siste dagene har selskapet som er blant USAs største steget nesten 6 prosent.

Flere medier tror den lange oppturen står i fare for å snart ta slutt, ettersom det nå eksisterer flere faresignaler i markedet. Blant de største er frykten for at store institusjonelle investorer vil selge seg ut for å sikre seg gevinst.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte i grønt tirsdag, etter et markant fall mot slutten av børsdagen. Da børsen stengte stod hovedindeksen i 813,42 poeng, opp 0,92 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner.

Endúr-aksjen steg markant tirsdag og endte som dagens desiderte vinner – opp 56,9 prosent til 1,77 kroner.

Endúr har planer om kraftig vekst langs norskekysten, og fusjonerer med Oceano. I løpet av to år er planen at omsetningen skal opp mot 3 milliarder kroner.

– Planen med Endúr minner veldig om NRC. Målsetningen er å bli Nordens ledende maritime entreprenør innen havner, kai, vind og akvakultur, sier Øyvind Horpestad, fremtidig styreleder i Endúr.

Targovax stod på stedet hvil på 7,90 kroner, til tross for lovende resultater fra en 12-måneders studie.

Kongsberg Automotive har den siste uken falt over 60 prosent. Tirsdag dalte aksjen ytterligere 9,9 prosent til 0,26 kroner.

Spetalen-skallet Element stupte 19,2 prosent til 5,97 kroner.