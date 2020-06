Telenor selger eierandel i Digital Money Myanmar

Telenor selger sin eierandel på 34,2% i Digital Money Myanmar Limited. Det melder Telenor onsdag morgen i en børsmelding.

Kjøperen er Yoma Strategic Holdings Ltd. Telenor mottar 76,5 millioner USD for salget, tilsvarende 727 millioner norske kroner.

Digital Money Myanmar driver med digital betaling i Myanmar, og vil fortsette å være en viktig digital partner for Telenor i Myanmar, opplyser Telenor i meldingen. Selskapet ble opprettet i november 2016, som et felles selskap eid av Telenor, First Myanmar Investment Co. Ltd og Yoma Bank.