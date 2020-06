Spagat mellom finansministeren og helse-sjef i USA

«Aksjemarkedet tok først et skritt høyere i går på uttalelser fra USAs finansminister, Steve Mnuchin, om at han ser for seg at landet er ute av resesjon senere i år og at det jobbes med enda en finanspolitisk hjelpepakke», skriver Lars Mouland og Dane Cekov i morgenrapporten til Nordea Markets onsdag.

Tirsdag endte alle de tre toneangivende indeksene i pluss og Nasdaq Composite steg 0,74 prosent til 10.131,37 poeng etter å ha fått ny all-time high.

Finansministeren maner dermed oppunder et aksjemarkedet som vokser sterkt, der indekser slår rekorder og enkelte selskaper gjør det ekstremt godt. Et eksempel er Apple som over de to siste dagene har steget nesten 6 prosent.

Spagat

«Senere på kvelden falt markedet ned igjen på stadig høyere smittetall i flere amerikanske stater. Dr. Anthony Fauci, et av de ledende medlemmene av Det hvite hus sin coronavirus-responsgruppe, advarte i går om at de neste par ukene kommer til å være kritiske. Hvis tallene fortsetter å øke, kan landet oppleve en ny smittebølge», står det videre i morgenrapporten.

Det er dermed to svært ulike syn på den økonomiske fremtiden til USA fra finansministeren og Fauci.

«Hvis det blir tilfellet, vil det neppe være gode nyheter for verken gjenninnhenting av økonomien eller aksjemarkedet», skriver Mouland og Cekov om advarselen til helseministeren.