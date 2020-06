Investor advarer mot Fed: – Kjøp defensive aksjer

Investor og milliardær Howard Marks advarer mot å være for aggressiv i aksjemarkedet, ifølge Marketwatch.

– Vær forsiktig

«Akkurat nå er det på tide å ta en forsiktig tilnærming og kjøpe defensive og kvalitetsaksjer i stedet for å være for aggressiv. Midt i mars var tiden for aggressivitet, mens det nå er tid for å være forsiktig», sier Marks ifølge Marketwatch.

Siden 23. mars har Nasdaq-indeksen hoppet 47,7 prosent, mens S&P 500-indeksen er opp 40,0 i tilsvarende periode.

Federal Reserve gjør alt de kan

Han peker på at aksjemarkedet er for avhengig av støtten fra den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve. Marks forklarer at rollen til sentralbanken ikke er å bruke billioner av dollar hvert år for å støtte makedene.

Gjennom kjøp av statspapirer i kjølvannet av pandemien, har Federal Reserve blåst opp balansen til 7 billioner dollar, fra tidligere 4 billioner dollar.

Konkursbølge

Investoren er også skeptisk til at vi vil oppleve en V-formet rekyl i økonomien, og viser til alle konkursene USA har opplevd.

«Vi har allerede hatt en bølge av konkurser. Vi har hatt rundt 30 eller 40 konkurser med til sammen 70 milliarder dollar gjeld siden begynnelsen av april, noe som er den nest største årlige summen i historien», forklarer Marks ifølge Marketwatch.