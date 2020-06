Rebalansering kan trigge korreksjon i aksjemarkedet

S&P 500 er opp mer enn 20 prosent for kvartalet så langt, dermed tror analytikere at flere store fond vil sikre gevinst og flytte kapital til tryggere aktiva som statsobligasjoner.

Kjøpsmulighet

Estimatene på hvor mye kapital som flyttes fra aksjemarkedet til tryggere havner varierer mye, men analytikerne melder at dersom vi blir vitne til et fall i aksjemarkedet vil det være en klar kjøpsmulighet.

- Slutten på kvartalet kommer til å bli interessant, gitt hvor mye markedet har beveget seg så langt dette kvartalet. Det kan bli svært volatilt, sier Dan Deming, sjef i KKM Financial ifølge CNBC.

Varierende estimater

Ettersom pensjonskasser og andre fond trolig vil sikre gevinst mot slutten av kvartalet, estimerer analytikerne på Wall Street at vi kan bli vitne til en reallokering innenfor intervallet 35 milliarder dollar til 76 milliarder dollar. Micheal Shumacher i Wells Fargo tror amerikanske pensjonskasser alene vil flytte omlag 35 milliarder dollar. Videre understreker Shumacher at rebalanseringen kan bli den mest omfattende i løpet av hans seks år i bransjen.

Kan trigge en korreksjon

Analytikerne i JPMorgan tror på en enda mer omfattende rebalansering, og estimerer at 65 milliarder dollar vil flytte på seg bare som følge av amerikanske pensjonskasser. Globalt estimerer derimot JPMorgan at så mye som 170 milliarder dollar vil flytte på seg, og bidrag fra blant annet oljefondet trekkes frem.

- Vi erkjenner at risikoen for en korreksjon i aksjemarkedet er til stede, men tror fortsatt på et sterkt marked fremover. Følgelig vil et fall kunne representere en fin kjøpsmulighet for investorene, skriver strategene i JPMorgan.