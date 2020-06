Usikkerheten rår på Wall Street – går mot nedtur

Wall Street sank markant de siste timene børsen var åpen i går, og etter at oljeprisene nå synker med rundt 1 prosent ser det ut til at også New York-børsen følger med nedover.

Det er hovedsakelig nye smittetilfeller i store deler av USA som er bakgrunnen for frykten.

De tre ledende indeksene synker i intervallet 0,8-1,3 prosent nedover i førhandelen.

Smittefrykt

Coronaviruset har spredt seg dramatisk i USA, og til tross for at man har begynt å lempe på restriksjonene, viser ny statistikk at smittetallene har begynt å øke igjen. Det er spesielt sørstatene Texas, Arizona og Florida i tillegg til California som merker økt smitte.

I 25 av USAs delstater ser man en økning i registrerte smittetilfeller av coronaviruset de siste to ukene, viser tall fra avisen The New York Times.

De nye smittetilfellene skaper uro og usikkerhet på børsen og sender indeksene ned.



Smittetall i USA siden starten av coronakrisen. Kilde: New York Times

Kina vs. USA

Det er også forholdet mellom USA og Kina og spesielt handelsavtalen som muligens henger i en tynn tråd, som er under investorenes lupe.

Navarro, Trumps handelsrådgiver, sa som kjent i går at handelsavtalen var over, hvorpå Trump forsikret om at den fremdeles er intakt. Videre utover dagen ble det også kjent at USA legger ekstra restriksjoner på kinesiske medier som operer i USA. Det tas heller ikke godt opp i Kina.

– Vi vil sterkt oppfordre USA til å forlate sin kald krigs-mentalitet og sine ideologiske fordommer, sier en talsmann for Kinas utenriksdepartement.

Ellers gjorde Apple et solid hopp på børs i går til ny all time high: 366,53 dollar. I førhandelen er aksjen ned 0,9 prosent til 363,30 dollar.