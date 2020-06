DNB Markets bekymrer seg over økt smitte i USA og Kina

I en rapport onsdag viser DNB Markets at nye smittetilfeller i USA og Kina har begynt å stige igjen etter en nedgang de siste ukene.

USA

DNB Markets skriver at flere stater har begynt å se en økning i nye smittetilfeller, og meglerhuset peker for eksempel på at «det kan godt karakteriseres som en ny bølge» i for eksempel Florida.

Likevel opplever stater som blant annet New York, Pennsylvania og Illinois en nedgang i nye smitteilfeller.

Selv om høyere smittetall kan forklares med at USA har begynt å teste flere, peker DNB på at noen stater opplever høyere smitterate.

Kina

I Kina har ikke Beijing opplevd noen nye lokale smittetilfeller de siste to månedene. Likevel opplvede hovedstaden en uventet oppgang i nye tilfeller rundt matmarkedet i Xinfadi.

«Vår største bekymring er at flere andre provinser har oppdaget enkelttilfeller som kan spores tilbake til Beijing. De nylige strenge reisebegrensningene fra Beijing begrenser spredningen», skriver Kelly Chen og Knut A. Magnussen i rapporten.