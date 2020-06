Tungt børsfall i Europa

Det europeiske aksjemarkedet faller bredt onsdag etter at markedet sliter med å finne støtte etter en stigning i antall nye coronatilfeller flere steder i verden.

Mot gjenåpning i Storbritannia

Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson uttalte tirsdag at pubber, resturanter og kinoer vil gjenåpne tidlig i juli til tross for at flere forskere og helsepersonell har advart mot å åpne opp for tidlig.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt faller DAX-indeksen 2,30 prosent. Mye omtalte Wirecard faller tungt og er i skrivende stund ned 13,20 prosent. Storbanken Deutche Bank og bilprodusenten Volkswagen er også ned, henholdsvis 3,36 og 2,79 prosent.

I London faller FTSE 100 2,35 prosent. Oljeselskapet Royal Deutch Shell faller 2,62 prosent. Videre faller telecom-selskapet Vodafone 2,85 prosent, mens bilprodusenten Rolls Royce faller 3,87 prosent. Bettingselskapet GVC Holdings går mot strømmen onsdag og er opp 0,84 prosent.

I Paris faller CAC 40 2,03 prosent. Storbankene BNP Paribas og Credit Agricole faller henholdsvis 3,48 og 3,07 prosent. Videre faller også flyselskapet Airbus og konsultentselskapet Capgemini, henholdsvis 3,31 og 1,12 prosent.